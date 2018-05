Neu Wulmstorf : Freie evangelische Gemeinde |

bo. Neu Wulmstorf. Das ist ein großartiges Konzert für Musikfreunde, die Lust auf neue musikalische Hörwelten haben: Auf seiner aktuellen Deutschland-Tour kommt der Violinist Christer Tepper am Mittwoch, 6. Juni, nach Neu Wulmstorf. Der hochgelobte Musiker aus Charlotte (USA) stellt um 19.30 Uhr sein Album "Vignettes" in der Freien evangelischen Gemeinde, Königsberger Str. 8, vor.

Nahezu einmalig ist, wie Tepper seine Musik multimedial in Ton und Bild umsetzt. Das Konzert wird daher auch zu einem besonderen audiovisuellen Erlebnis für das Publikum werden. Begleitet wird er von Siegfried Tepper am Klavier.

• Der Eintritt ist frei; um Spenden wird aber gebeten.