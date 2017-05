Von den Kleinen lernen: Familiengottesdienst in Neu Wulmstorf

Zu einem großen Familiengottesdienst lädt am Sonntag, 21. Mai, um 10 Uhr die Lutherkirchengemeinde ein. Dort zeigen Kinder der Kita Apfelgarten und des Lutherkindergartens, was sie in der vergangenen Woche über Martin Luther gelernt haben. Drei- bis sechsjährige Kinder haben einen Lutherlauf rund um die Kirche gemacht, dabei an vier Stationen verschiedene Aufgaben gelöst, gemeinsam Lieder zu Martin Luther gesungen und die Lutherrose in der Kirche angemalt. „Echte Kirche heißt: Wir Großen lernen von den Kleinen“, sagt Pastor Florian Schneider von der Lutherkirchengemeinde. Zu hören ist der Kinderchor unter Leitung von Kantorin Claudia Kusch, die sogar einen „Lutherrap“ zum Besten geben.Außerdem wird die abgeschriebene Lutherbibel übergeben: Vor 15 Jahren wurde ein Bibelmarathon gestartet und Bürger aus Neu Wulmstorf beteiligten sich am Abschreiben der Bibel. In zwei Bänden liegt die Ausgabe jetzt vor und wird am Sonntag der Gemeinde übergeben.