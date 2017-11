Neu Wulmstorf : Lutherkirche |

bo. Neu Wulmstorf. Das jährliche Weihnachtskonzert der "Windjammers" ist in Neu Wulmstorf inzwischen zur Tradition geworden. Bereits zum elften Mal tritt der örtliche Shanty-Chor am Samstag, 2. Dezember, um 16.30 Uhr in der Lutherkirche auf. Die Sänger haben inzwischen mehr als 50 maritime Lieder in mehreren Sprachen in ihrem Weihnachtsrepertoire. Hiervon werden sie an diesem Nachmittag eine Auswahl präsentieren.

"De Windjammers" haben weitere Auftritte, u. a. am Freitag, 1. Dezember, beim Seniorenkaffee der Gemeinde in der Schule Vossbarg und am Samstag, 9. Dezember, bei der Weihnachtsfeier im Seniorenheim "ProVita" An den Moorlanden.

• Eintritt: 11 Euro; Kartenvorverkauf in "Wöbcke's Shop & Klöntreff", Bahnhofstr. 15, in Neu Wulmstorf, Tel. 040 - 41920860. Ein Teil des Konzerterlöses geht als Spende an die Lutherkirchengemeinde sowie an den Verein "LeA".