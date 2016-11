Weihnachtsmannwecken mit Adventspunsch

ab. Neu Wulmstorf. Genug geschlafen! Am Freitag, 25. November, wird einmal mehr der Weihnachtsmann aus seinem tiefen Schlaf geholt. Ab 17.30 Uhr geht es auf dem Neu Wulmstorfer Rathausvorplatz, Bahnhofstraße 39, los mit einem "Warm up" der Feuerwehrwichtel. Gegen 18 Uhr bitten die Freiwillige Feuerwehr Ortswehr Neu Wulmstorf und ihr Förderverein alle kleinen und großen Besucher wieder um tatkräftige Unterstützung. Dann nämlich wird der Weihnachtsmann mit lautem Rufen geweckt und mit einer Drehleiter zu Boden "schweben".

Ab 19.30 Uhr gibt es für die Großen "Adventspunsch mir Partymucke", Lichteffekte und Xmas-Rock bis Mitternacht.

Ünrigens: Die Bücherei schließt aufgrund des Weihnachtsmannweckens am Freitag bereits um 16 Uhr.