Hockey-Nachwuchs gesucht

ab. Elstorf. Kinder zwischen vier und zehn Jahren, die Spaß an Mannschaftssport und Bewegung haben, aufgepasst: Die Hockey-Abteilung des TSV Elstorf bietet noch Plätze an. Ansprechpartner sind Stefani und Philipp Rudolph, zu Trainingszeiten anzutreffen immer freitags von 15 bis 16.30 Uhr in der Turnhalle Elstorf (Am Schwarzenberg, Elstorf). Benötigt werden Sportkleidung, Hallenschuhe und Trinken. Schläger und Bälle gibt es vor Ort. Interessierte werden eingeladen, einfach mal vorbeizukommen.

Weitere Infos unter per E-Mail an jugendwart@tsv-elstorf-hockey.de oder auf der Hmepage unter www.tsv-elstorf.clubeo.com.