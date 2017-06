Minister Stephan Weil verteilt Medaillen

Für rund 80 Kinder gab es beim Neu Wulmstorfer Heidelauf jüngst Medaillen und Preise von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD, Foto, re.). Er war der Einladung des Neu Wulmstorfer Landtagskandidaten Tobias Handtke (SPD, Foto, Mitte.) gefolgt und war Gast am Start- und Zielpunkt im Neu Wulmstorfer Freibad.„Es passt genau zu dieser Veranstaltung, weil Stephan Weil nicht nur Landesvorsitzender der SPD, sondern auch Schirmherr der DLRG in Niedersachsen ist“, freute sich Matthias Groth (Foto, li.), Bezirksvorsitzender der DLRG. Gemeinsam mit der SPD und dem Verein Heidesiedlung hatte die DLRG den Lauf organisiert.Beim Hauptlauf, der 10,5-Kilometer-Strecke, siegte bei den Herren Marcel Schlag mit 37,4min. Bei den Damen gewann Britta Oest mit 48.28min. Bei den Walkern kam mit 71 Jahren einer der ältesten Teilnehmer als Erster ins Ziel: Heinz-Klaus Gerken in einer Zeit von einer Stunde und 19 Minuten.