Neu Wulmstorfer Winter-Heidelauf bei Sonne und Kälte

175 Teilnehmer starten in Neu Wulmstorf

Am 10,5 Kilometer langen Winter-Heidelauf gingen jüngst bei Sonnenschein und niedrigen Temperaturen wieder zahlreiche begeisterte Jogger und Walker an den Start. Schneller Läufer bei den Herren war Hailezgi Meresie mit einer Zeit von 41:05 Minuten, gefolgt von Marcel Schlag mit 41:50 Minuten und Mathias Thiessen mit 44:02. Bei den Damen erreichte die Buxtehuderin Josephine Noack in einer Zeit von 49:59 Minuten das Ziel. Zweite wurde Sabine Endmaier mit 54:02 Minuten, dritte Kerstin Sprinz mit 54:14 Minuten.Schnellster Walker war Heinz-Klaus Gerken in einer Stunde, 23 Minuten und 19 Sekunden, gefolgt von Mike Maempel vor Manfred Stark. Beste Walkerinnen waren Agnes Kleenlof, Marina Wichmann und Beathe Strömer.Den Sommer-Heidelauf veranstalten SPD und DLRG im Rahmen des Heideflairfestes am 2. Juni.