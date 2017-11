Zumba in Neu Wulmstorf

ab. Neu Wulmstorf. Wer Tanz und heiße Rhythmen mag, ist beim Zumba genau richtig. Der TVV Neu Wulmstorf bietet verschiedene Kurse an, für Erwachsene ab sofort jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr (Bewegungsraum Grundschule am Moor) oder ab Freitag, 24. November, von 16.30 bis 17.30 Uhr (Grundschule an der Heide). Kinder und Jugendliche können ebenfalls an der Grundschule an der Heide am Freitag, 24. November, von 15.30 bis 16.30 Uhr einen Zumba-Kursus machen.

Kosten für Erwachsene: 50 Euro (Mitglieder), 60 Euro (Nichtmitglieder ).

Teilnehmer, die schon einmal einen Kurs belegt haben, zahlen nur 40 bzw. 50 Euro.

Die Kosten für Jugendliche betragen 40 bzw. 50 Euro.

Anmeldung in der TVV-Geschäftsstelle (Wulmstorfer Str. 99), unter Tel. 040 - 70970500 oder per E-Mail an info@tvv-neuwulmstorf.de.