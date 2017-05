Heute ist Geranientag: Blomen-Deel in Neu Wulmstorf lädt zum Eventtag ein

Neu Wulmstorf : Warnckes Edeka Frischecenter |

Am Samstag, 6. Mai, findet in der Lütten Blomen-Deel in Warnckes EDEKA Frischecenter in Neu Wulmstorf, Wulmstorfer Wiesen 2, von 8 bis 20 Uhr der Geranientag statt. Blomen-Deel Inhaberin Hilda Wöhl bietet tolle Angebote rund um die Balkon- und Gartenpflanze an. Geranien sind echte Dauerblüher: Je nach Wetterlage versprechen die Pflanzen lang anhaltende Freude bis in den Oktober hinein. Mit Leckerem vom Grill und Erfrischungen sorgt EDEKA Warncke für die Stärkung zwischendurch.