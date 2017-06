Autoschau Neu Wulmstorf: Autohäuser präsentieren Top-Wagen

Clever und stylisch: Modelle zum Abfahren

Von trendig bis traumhauft: Bei dieser Vielfalt an Favoriten schlagen nicht nur Autofahrerherzen höher. Denn am Sonntag, 18. Juni, stellen wieder sechs Neu Wulmstorfer Autohäuser von 11 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz von Warncke's Edecka Frischecenter (Wulmstorfer Wiesen 2) ihre aktuellsten Modelle aus. Dabei gibt es technische Neuerungen ebenso zu bestaunen wie Funktionales: Die neuesten Entwicklungen bei wendigen Cityflitzern und wirtschaftlichen Mittelklassewagen werden ebenso gezeigt wie clevere familientaugliche Vans und sportliche Fahrzeuge. Vertreten bei der Automesse sind u. a. die Marken Audi, Citroen, Dacia, Lada, Opel, Renault, Seat, Skoda, Toyota und Volkswagen.Doch es darf nicht nur geschaut und gestaunt werden: Kleine und große Besucher können unter die Haube ihres Traumwagens blicken, sich hineinsetzen und dazu von fachkundigem Personal beraten lassen.Auch das Autohaus Czychy aus Neu Wulmstorf (Hauptstraße 27) präsentiert den interessierten Autofans Top-Modelle, unter anderem den neuen Oberklasse-Wagen "Arteon" von Volkswagen, eine sportlich gestaltete Limousine. "Der ,Arteon' hatte erst vor wenige Tagen Markteinführung", verrät Verkaufsberater Alexander Behrendt vom Autohaus Czychy. Des Weiteren zeigt Czychy die jüngsten Modelle des Tiguan und des Touran sowie Modelle aus der Sparte der Elektrik-Autos wie den "E-Golf" und den "e-up!"Für die Besucher der Autoschau gibt es weitere Angebote: Speisen vom Grill sowie warme und kalte Getränke stehen für den Hunger zwischendurch bereit. Außerdem ist für die Unterhaltung der kleinen Besucher gesorgt.Reinsetzen und losfahren - auch das ist auf der Autoschau in Neu Wulmstorf möglich. Allerdings dürfte bei den zahlreichen Modellen die Wahl schwer fallen. So ist auch das Autohaus Schaible mit einigen attraktiven Fahrzeugen präsent, darunter auch der neue Opel Astra, der Opel Zafira, der Minigeländewagen Mokka X und der Opel Corsa E 1,0 Turbo. Der wendige Flitzer Baujahr 2015 ist aus erster Hand und mit satten 116 PS ausgestattet. Außerdem kommt der Corsa E mit einer überzeugenden Ausstattung daher, die u. a. auch Bi-Xenon-Scheinwerfer, Isofix, Berganfahrhilfe und Bluetooth umfasst.