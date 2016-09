Beste Wohnqualität zu "Schotten-Preisen"

Raumausstattung Kullack lädt zum Wohnwochenende ein

Attraktive Angebote bei Raumausstattung Kullack: Wer hochwertige Matratzen testen möchte, Dekoratives für die heimischen vier Wände sucht oder gerne einmal ein Wohlfühl-Programm in einer Schlafkabine ausprobieren möchte, ist am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober, bei Kullack genau richtig. Die neuesten Wohntrends gilt es zu entdecken. Neben Gratis-Zugaben beim Kauf einer Tempur-Matratze können Kunden auf kompetente und freundliche Beratung ebenso vertrauen wie auf die 365-Tage-Zufriedenheitsgarantie: Ist der Käufer mit einer Matratze der Marke Tempur nicht zufrieden, kann er diese innerhalb eines Jahres umtauschen. Tempur-Fachberater Marco Thimm wird ebenfalls vor Ort sein, um den Kunden beim Matratzenkauf unterstützend zur Seite zu stehen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.Mehr zum Wohnwochenende bei Raumausstattung Kullack in der kommenden Mittwochs-Ausgabe.