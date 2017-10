"Ihr Wohl liegt uns am Herzen"

Seniorenheim lädt zum zweiten Tag der offenen Tür ein

Das PRO VITA Seniorenpflegeheim „An den Moorlanden“, Konrad-Adenauer-Straße 40, lädt am Sonntag, 5. November, zwischen 10 und 14 Uhr zum zweiten Tag der offenen Tür des Jahres 2017 ein. Besucher und Interessierte können bei einer Führung die Einrichtung kennenlernen und sich in ausführlichen Gesprächen mit dem Team beraten lassen. Für das leibliche Wohl wird mit einem Brunch gesorgt, bei dem auch ein regional-saisonales, warmes Gericht angeboten wird. Den musikalischen Rahmen bildet der Unterhalter Wolfgang Hübner.Seit dem Jahr 2005 bietet das Haus „An den Moorlanden“ in Neu Wulmstorf 124 Bewohnerinnen und Bewohnerin in hellen, freundlich eingerichteten Einzelzimmern ein Zuhause. „In erster Linie liegt uns das Wohl der Bewohner, aber auch das der Mitarbeiter am Herzen“, sagt Einrichtungsleiterin Birgit Vorwerk.Viele Angebote hält das Team bis Weihnachten für seine Bewohnerinnen und Bewohner bereit. Beispielsweise wird am 1. Dezember eine Lichterfahrt nach Hamburg in einem rollstuhlgerechten Bus angeboten. Am 2. Dezember gibt es ein gemeinsames Adventskranzbasteln mit Bewohnern und Angehörigen. Am 4. Dezember um 18 Uhr lädt die Einrichtung zum „lebendigen Adventskalender“ ein. Mit Punsch, Musik und einer Geschichte wird das vierte Türchen "geöffnet".Die hauseigene Weihnachtsfeier findet am 9. Dezember statt. „Daran können nach einer kurzen Voranmeldung gerne auch weitere Gäste teilnehmen“, informiert Frau Vorwerk. Auch außerhalb des Tags der offenen Tür haben Interessierte die Möglichkeit, sich über das Angebot des Pflegeheims sowie seine Mitarbeiter bei einem Besuch zu informieren und unter Tel. 040 - 30215-100 einen Termin zu vereinbaren.• www.pflegeheim-moorlanden.de