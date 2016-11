Leckere Kuchen im Glas aus Neu Wulmstorf

Karin Lange bietet frisch Gebackenes für alle

In ihrem Online-Shop „elikat“ hält Katrin Lange leckere frischgebackene Kuchen aus natürlichen, gesunden Zutaten im Glas bereit. Sie heißen „Zion“, „Scott Mikkel“ oder „Erik“ und sind vor allem für all diejenigen eine süße Variante, die auf bestimmte Zutaten verzichten möchten oder sogar müssen, Kuchen dennoch genießen möchten. "Jede Geschmacksrichtung hat einen eigenen Namen", erläutert die Gründerin. "Ein weiterer Name steht für das, was nicht enthalten ist.“ So ist beispielsweise „Scott Gloria Frauke Lara“ ein Schoko-Kuchen, der mit glutenfreien (Gloria), laktosefreien (Lara) und fruktosearmen (Frauke) Zutaten gebacken wurde.Das Besondere an den „elikat“-Produkten: Die veganen Kuchen sich auch für Genießer mit mehreren Unverträglichkeiten gedacht. Gleichzeitig schmecken sie wie normale Kuchen. So müssen sich Kuchenliebhaber nicht einschränken.Auf den „gesunden“ Kuchen gekommen ist Katrin Lange durch ihre eigene Lebensmittelunverträglichkeit und das Experimentieren beim Backen. "Meine Backwaren habe ich dann zu Festen oder auf Feiern mitgenommen." Dabei stellte sie fest, dass ihre Kuchen ankamen und auch Nicht-Allergikern sehr gut schmeckten. Sie beschloss, mit einem kleinen Online-Shop den ersten Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen."Um meine Produkte vertreiben zu können, fehlte mir ein Bäcker oder Konditormeister", erzählt sie. Eine umfangreiche Suche sei es gewesen, bis sie auf die Hamburger Süßwarenmanufaktur "Was das Herz begehrt" traf. Jetzt liefert Lange die Rezepte und erhält ihre Kuchen löffelfertig im Glas und frisch von Hand gebacken aus Hamburg-Barmbek zurück. Den Versand an ihre Kunden organisiert sie von zu Hause aus.Einen holländischen Online-Händler beliefert sie bereits, weitere Online-Händler haben schon ihr Interesse an der schmackhaften Ware bekundet. Auch über ausgesuchte Geschäfte und Feinkostläden möchte Katrin Lange bald ihre Kuchen anbieten.Eine weitere Idee der Gründerin sind personifiziere Etiketten: "So können Kunden die Kuchen direkt mit einer persönlichen Botschaft verschenken."• Zu bestellen sind die schmackhaften Kuchen von Katrin Lange unter