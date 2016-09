Mrs.Sporty: Fit und gesund

Tag der offenen Tür bei Mrs.Sporty in Neu Wulmstorf und Neugraben

(nw/ab). Seit mehr als Jahren haben Frauen in Neu Wulmstorf die Möglichkeit, mit zwei bis drei Mal 30 Minuten pro Woche fit und gesund zu werden - in Neugraben seit vier Jahren. „Wir freuen uns, dass wir dazu beitragen können, dass Frauen jeden Alters ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden steigern“, freut sich Alicja Glinka, Inhaberin beider Mrs.Sporty Clubs.Am Samstag, 8. Oktober, stellen beide Clubs von 9 bis 13 Uhr bei einem Tag der offenen Tür das Mrs.Sporty Trainingskonzept vor.„Wir sind Tag für Tag begeistert von den tollen Erfolgsgeschichten unserer Mitglieder“, sagt die Clubinhaberin. „Viele Frauen haben dank unseres unkomplizierten Trainings schon ihr Wunschgewicht erreicht. Auch bei gesundheitlichen Problemen wie Rückenschmerzen hat unser Training geholfen.“ Mit diesem Event möchte das Team auch den zahlreichen anderen Damen in Neugraben und Neu Wulmstorf Gelegenheit geben, Team und Konzept in zwangloser Atmosphäre kennenzulernen. „Wir möchten ihnen zeigen, dass der Weg zum Wunschgewicht keine Zauberei ist“, sagt die Clubchefin.Die ersten 20 Neumitglieder sparen die Startgebühr und trainieren den ersten Monat gratis. Weitere Infos gibt es im Mrs.Sporty Club Neu Wulmstorf unter Tel. 040-70295599 oder Mrs.Sporty Club Neugraben unter Tel. 040-76759758. Das Mrs.Sporty-Team freut sich auf Sie!Mrs.Sporty Neu WulmstorfBahnhofstr. 22Neu Wulmstorfwww.mrssporty.de