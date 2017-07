Neu Wulmstorf: Mit Spaß am Sport fit werden

Alicja Glinka zieht nach zehn Jahren Mrs.Sporty in Neu Wulmstorf Resümee

Sport mit Freude und ohne Leistungsdruck in netter Gesellschaft unter freundlicher, kompetenter Anleitung: Das bietet Mrs.Sporty Studio-Betreiberin Alicja Glinka ihren Kundinnen seit einem Jahrzehnt an. Zu ihrem zehnjährigen Bestehen erhielt Glinka neben zahlreichen Glückwünschen auch viele Danksagungen. "Darüber habe ich mich sehr gefreut", sagt die studierte Ernährungswissenschaftlerin. "Aber in erster Linie bin ich stolz darauf, so zufriedene Kunden zu haben."Eine schöne Zeit seien die vergangenen zehn Jahre gewesen, sagt die 58-jährige Club-Betreiberin, die selbst als Trainerin aktiv ist. Als sie Mrs.Sporty im Sommer 1997 eröffnete, war das ein sehr erfolgreicher Start. "Das Konzept spricht viele Frauen an", erklärt sie. Das Zirkeltraining an den Geräten, das bei Bedarf durch zusätzliche Kurse wie "Dance-Zirkel" oder "Power-Zirkel" ergänzt werden kann, sei außerdem für jedes Alter geeignet: "Ich habe Familien in drei Generationen bei mir, von der Oma über die Schwiegertochter bis hin zur Enkelin", sagt Alicja Glinka. Ihre älteste Kundin feiere bald ihren 90. Geburtstag.Mit den Kundinnen selbst pflegt Glinka einen freundschaftlichen Umgang. "Das Wohl dieser Frauen liegt mir sehr am Herzen", verrät sie. "Manchmal braucht jemand eine Auszeit und hört mit dem Training auf." Das könne sie gut verstehen. Doch die Kundinnen trainieren gerne bei ihr: Nahezu alle kehrten nach einiger Zeit wieder zu ihr zurück.Zum zehnjährigen Bestehen hält Alicja Glinka jetzt für alle interessierten Frauen ein attraktives Angebot bereit: Wer bis Ende August eintritt, kann den ersten Monat für 10 Euro trainieren.• Weitere Infos bei Mrs.Sporty in Neu Wulmstorf unter Tel. 040 - 702955-99.• www.mrssporty.de