Neu Wulmstorf: Seat Van und Cityflitzer zu tollen Preisen

Autohaus Meyer in Elstorf bietet Seat-Modelle zu erstklassigen Konditionen an

Beeindruckend ist er, der Seat Alhambra, den das Autohaus Meyer in Elstorf aktuell für seine Kunden zu attraktiven Preisen bereithält. "Dieser Van besticht durch sein Raumangebot und seinen flexiblen Umbau zum Siebensitzer", erklärt Mitarbeiterin und Seat-Expertin Lilli Drohm. Denn mit ein paar wenigen Handgriffen lassen sich zu den fünf vorhandenen Sitzen im Kofferraum ganz einfach zwei weitere herausklappen.Dazu ist das Raumwunder flott unterwegs, die Benziner-Variante ist mit 150 bis 220 PS, der Diesel mit 150 bis 184 PS erhältlich.Durch seine Motorstärke ist der 4,86 Meter lange und 2,08 Meter breite Alhambra für Großfamilien ebenso geeignet wie zum Transportieren schwerer Lasten - bis zu 2,4 Tonnen kann das Seat-Modell ziehen.Lilli Drohm weist auf die seitlich zu öffnenden Schiebetüren hin: "Gerade wenn man Kinder hat, sind die Türen ausgesprochen praktisch." Auch die durch herunterklappbare Sitze entstehende großzügige Kofferraumfläche ist bestechend: Der Gepäckraum wartet mit einer Größe von 2.297 Litern auf.Für Privatkunden bietet das Autohaus Meyer eine Null-Prozent-Finanzierung an, Gewerbetreibende erhalten besonders interessante Leasing-Verträge.Ebenfalls ein echtes Schnäppchen: der schicke Cityflitzer Seat Ibiza Sol. "Da der neue Ibiza gerade auf dem Markt eingeführt wurde, können wir das Vorgängermodell weit unter dem Listenpreis anbieten", so die Autohaus-Mitarbeiterin.Wer sich für eines der Seat-Modelle von Autohaus Meyer interessiert, dem stellt Lilli Drohm gerne ein attraktives Angebot zum Auto seiner Wahl zusammen.• www.autohaus-meyer-elstorf.de/