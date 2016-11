Vorweihnachtliche Adventsfreuden

Jeden Adventssamstag Aktionen bei Zierfische Gottschalk

Waffelduft und Keksgebäck: Auch beim Experten-Team des Aquaristik-Fachgeschäftes Zierfische Gottschalk in Neu Wulmstorf, Hauptstraße 50, weihnachtet es. Dort dürfen sich Kunden auf attraktive Angebote und stimmungsvolle Adventsaktionen freuen.Ob Wasserpflegesets und Koffer, Superfish-Außenfilter und Bakterien, Wasserpflanzen und Dünger, Mulmglocken und Wasseraufbereiter - Aquaristik-Liebhaber können unter tollen Kombi-Angeboten wählen. Außerdem gibt es Starter-Pakete für Süß- und Meerwasserfische zu besonderen Konditionen. "Zusätzlich bieten wir unseren Kunden auch speziell eingerichtete Becken", sagt Heidrun Gottschalk. "Diese werden auf Wunsch gerne angeliefert."An jedem Adventssamstag, vom 26. November bis zum 17. Dezember, sind die Türen bei Zierfische Gottschalk bis 16 Uhr geöffnet. Am ersten und vierten Adventssamstag, 26. November und 17. Dezember, halten die Mitarbeiter leckere, frisch gebackene Waffeln für ihre Besucher gratis bereit. Vom 1. bis 5. Dezember können Kinder einen Stiefel im Fachgeschäft abgeben. Diesen dürfen sie gut gefüllt zu Nikolaus am 6. Dezember wieder abholen. Für den dritten Adventssamstag ist am 10. Dezember ein weiteres vorweihnachtliches Event für kleine Gäste geplant: Nach eigenen Wünschen dürfen sie Weihnachtskekse dekorieren und mitnehmen.