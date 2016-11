"Zum Dorfkrug"-Onlineshop - geschmackvoll genießen

Das wohl bekannteste Produkt aus dem Hause „Zum Dorfkrug“ ist die „Sylter Salatfrische“. Einst von Thomas Hauschild kreiert, ist die Salatsauce heute deutschlandweit beliebt. Mittlerweile wurde das Sortiment um sieben Saucen erweitert, dazu gibt es die Tomaten-Sauce, die Kartoffel-Sauce und verschiedene Desserts. Um allen Kunden in Deutschland uneingeschränkten Zugang zu dem gesamten Produktangebot zu ermöglichen, hat das Team im Frühjahr einen Onlineshop eröffnet. Ergänzt wird das Angebot um Accessoires, Möbel und Utensilien rund um das Thema Kochen und schönes Wohnen.Für alle Interessierten öffnet der Onlineshop in Neu Wulmstorf, Rudolf-Diesel-Straße 10, am Sonntag, 6. November, von 12 bis 17 Uhr seine Türen. Beim dortigen Lagerverkauf können Besucher sich die praktischen Küchenutensilien, geschmackvollen Wohnaccessoires und stilvollen Möbel mit bis zu 40 Prozent Rabatt sichern. Vielleicht ist dort auch schon ein lang gesuchtes Weihnachtsgeschenk dabei. Zudem gibt es auch die „Zum Dorfkrug“-Produkte in Probiertüten zum Vorzugspreis. Reinschauen lohnt sich.• Zum Dorfkrug Onlineshop, Rudolf-Diesel-Straße 10, Neu Wulmstorf,