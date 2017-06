111. Schützenfest in Neulandermoor

Erstes Fest für den neuen Präsidenten

Für König Ingo Oest und seine Königin Tina Raap von der Heide neigt sich in diesen Tagen ein tolles Schützenjahr langsam dem Ende zu. Noch ein Wochenende lang dürfen sie sich von ihren Freunden und Familien als Majestäten feiern lassen, bis sie am Sonntagabend ihre Schärpen an ihre Nachfolger abgeben müssen.Jan Umlandt hingegen freut sich auf sein erstes Schützenfest als Vereinspräsident. Er stellt aber klar, dass er nicht alleine dafür verantwortlich ist, dass Schützen und Gäste gemeinsam ein tolles Schützenfest feiern können: „Ich will mich schon jetzt bei den Leuten bedanken, die das Ehrenamt bereitwillig und mit vollem Tatendrang unterstützen.“Ständchen bei den KönigenAntreten zum Einholen der KönigeFestballProklamation der BestleuteFestumzug und Einholen der KönigeKönigstafel mit auswärtigen GästenFestballProklamationPreisverteilung im Schießstand