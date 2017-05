Alles Müller in Hamelwördenermoor

Eheleute Manfred und Peggy Müller neue „Jägerlust“-Könige



Beim Schützenverein „Jägerlust“ Hamelwördenermoor heißt es in diesem Jahr „Alles Müller oder was?“ Mehr als Hälfte aller Majestäten trägt nämlich den werbe-bekannten Nachnamen. Zum umjubelten König proklamierte Präsident Tomas Neumann den Airbus-Mitarbeiter Manfred Müller aus Dösemoor. „Ich habe nur auf meine Frau Peggy gehört“, erklärt der 55-jährige mit einem Schmunzeln. Der Sportschütze gehört dem Verein seit 30 Jahren an und war 2001 bereits einmal Schützenkönig. Ehefrau Peggy (51) holte sich die Königswürde schon zum vierten Mal. Und auch Sohn Luca (17) tritt in die Fußstapfen seiner Eltern und wurde Jungschützenkönig und Bester Jungschütze.Weitere Majestäten: Jürgen Meyer und Ikone Müller (Adjutanten Könige), Torben Müller (Adjutant Jungschützenkönig), Hannes Meyn und Hannah Funck (Kinderkönige), David Röndigs und Lina Meyn (Prinzen), Tomas Neumann (Bester Mann), Ikone Müller (Beste Dame), Lena Behrmann (Beste Jungschützin) und Marco Heinsohn (Moormajestät).