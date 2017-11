Besinnliche Stunden und Abend-Shopping in Nordkehdingen

sb. Nordkehdingen. In dieser Woche kann in Nordkehdingen gleich drei Tage lang Advent gefeiert werden. Am Freitag, 1. Dezember, lädt der Gewerbeverein nach Freiburg zum Lichtereinkauf ein. An diesem Tag haben viele Geschäfte und Dienstleister bis 22 Uhr geöffnet. Am Samstag, 2. Dezember, findet ab zwölf Uhr in Wischhafen der "Wischhobener Wiehnachtsmarkt" auf dem Festplatz "Auf der Huke" statt. Am Sonntag, 3. Dezember, ist ab 17 Uhr in Krummendeich Weihnachtsmarkt vor der Freizeitanlage.



• Lichtereinkauf: "Wir möchten Sie gern zum Bummeln, Einkaufen und Klönen in gemütlicher Atmosphäre einladen", sagen Detlef Hammann Bernd Brauer vom Gewerbeverein Nordkehdingen. Die Mitglieder des Gesundheitsnetzwerkes servieren dazu Punsch, Apfelsaft und Gebäck im "Haus der Horizonte" in Freiburg, Hauptstraße 12a.



• "Wischhobener Wiehnachtsmarkt": Die Traditionsveranstaltung lockt mit vielfältigen Köstlichkeiten und Handgefertigtem. Auch der Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt. Bei schlechtem Wetter wird auf die Festhalle ausgewichen.



• Weihnachtsmarkt Krummendeich: Gastgeber des Marktes ist die Freiwillige Feuerwehr Krummendeich. Auf dem Programm stehen Weihnachtsmusik live, eine Verlosung, heiße Getränke und viele Leckereien, Dekoratives und Nützliches aus eigener Manufaktur und vieles mehr. In der Freizeitanlage gibt es einen Büchertisch und einen Kinderflohmarkt. Die Kirche hat geöffnet und zeigt Weihnachtskrippen.