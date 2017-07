Den Königstitel vom Kumpel übernommen

Uwe Gätke ist neuer Schützenkönig in Schüttdamm-Isensee

„Ich freue mich riesig, dass mein Kumpel den Titel bekommt“, erklärte der letztjährige Schützenkönig Meik Schmidt, bevor er dem neuen König Uwe Gätke die Schärpe umhängen durfte. Der 37-jährige Maurermeister musste sich den Titel in einem spannenden Schießwettbewerb hart erkämpfen. Jetzt freut sich der dreifache Vater, dessen jüngster Sohn Emil Vogelkönig wurde, auf ein tolles Jahr mit seinen Freunden und seiner Familie. Gerne hätte Ehefrau Jana als neue Königin an seiner Seite gestanden.Doch bei einem ebenfalls spannenden Ausschießen bewies Nicole Koch (40) die stärken Nerven und wurde zur neuen Königin proklamiert. Die verheiratete Bankkauffrau hat zwei Kinder und gehört dem Verein seit 1998 an. Als Adjutanten stehen dem Königspaar Stefan Schumacher und Ulrike Buck zur Seite.„Eins kann uns keiner nehmen und das ist die pure Lust am Leben“ lautet in diesem Jahr die Hymne der neuen Jungschützenmajestäten Willi Drewes (23) und Larissa Buck (20). Ihre Adjutanten wurden Claas Oellrich und Rieke Jürgens. Die weiteren Majestäten sind Nele von Allwörden und Ben-Luca Waller (Kinderkönige), Aline Wilkens (Vogelkönigin), Pia von Schassen und Julia Gamlin (Musikkönige), Tim Pingel (Kranzbinderkönig) und Dirk Mahler (Katerkönig).