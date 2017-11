"English-Day" in der Grundschule

„Stand up for the national anthem of Great Britain." Mit der Englischen Nationalhymne begann der "English-Day" für die Viertklässler aus Wischhafen und Balje. Einen Vormittag lang tauchten die Schüler in die Welt des Vereinigten Königreichs. Sie bauten den Big Ben nach, feierten eine englische „Birthday-Party“ und machten eine Sightseeing-Tour durch London. Nach dem Pferderennen in Ascot lernten die Kinder die Queen und ihre Familie näher kennen und frühstückten anschließend landestypisch mit Sandwiches, Pudding, Muffins und Ice-Tea. Ein besonderes Highlight war der Hüte-Wettbewerb, für den jedes Kind eine Kopfbedeckung für Queen Elizabeth kreierte.