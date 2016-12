Freude am Kochen

Flüchtlingsfrauen aus Nordkehdingen zauberten ein buntes Buffet

In der Schulküche der Grund- und Oberschule in Freiburg ging es in der vergangenen Woche heiß her. Mehr als 20 Flüchtlingsfrauen und Ehrenamtliche aus Nordkehdingen kamen dort zusammen, um gemeinsam zu kochen.„Nachdem wir mit den Frauen schon gebacken haben und regelmäßig zusammen mit ihnen in der Nähstube arbeiten, wollten wir jetzt gemeinsam den Kochlöffel schwingen“, berichtet „Mama Ellen“, wie Ellen Loudovici aus Freiburg liebevoll genannt wird. Mit Einkaufstaschen voller Zutaten bepackt, trafen sich die Frauen am frühen Nachmittag, um mit viel Spaß syrische Reisgerichte, pikant gefüllte somalische Blätterteigtaschen und andere Leckereien zu zaubern. Ellen Loudovici und die anderen ehrenamtlichen Helfer waren total begeistert: „Es ist faszinierend, mit welcher Leidenschaft die Frauen kochen.“Und da alleine essen bekanntlich langweilig ist, langten anschließend alle gemeinsam am bunten Buffet zu und ließen sich die selbstgemachten Leckereien schmecken.