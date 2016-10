Fünf Jahre "Wollmops" in Freiburg

Fünf Jahre ist es jetzt her, dass sich die leidenschaftliche "Strickliesel" Sabine Penzler-Volken (54) aus Freiburg mit der Eröffnung ihres kleines Lädchens "Wollmops" einen Traum erfüllte. Anfang des Jahres zog die Geschäftsinhaberin im Flecken noch einmal um und ist seitdem Am Alten Hafen 23 zu finden. In dem großen und liebevoll eingerichteten Raum bekommen Kunden alles, was das Strick-Herz begehrt. An dem großen Holztisch treffen sich regelmäßig begeisterte Nadelschwinger zum "After-Work-Stricken".Weitere Workshops und Kurse für große und kleine Woll-Liebhaber sind bereits in Planung.Ganz neu bietet Sabine Penzler-Volken neben kunterbunter Wolle und herrlichen Strick-Utensilien auch Mode für starke Frauen der Marken "Turbolence", "Transparente" und "La Casa" an.• Der „Wollmops“, Am Alten Hafen 23, Tel. 04779 – 926 88 20, hat Donnerstag und Freitag von 9.30 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet.