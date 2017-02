Närrische Musiker unterwegs

Spielmannszug Schüttdamm-Isensee nehmen am Schoduvel Braunschweig teil



sum. Osten. Beim Spielmannszug Schüttdamm-Isensee heißt es am kommenden Wochenende "Helau". Gemeinsam mit 5.000 weiteren Aktiven aus verschiedenen Musik- und Spielmannszügen nehmen die Trommler und Flötisten am größten Faschingsumzug im Norden teil. Am Sonntag, 26. Februar, ab 13 Uhr, tauschen sie die schwarz-weiße Uniform gegen das "kleine Gefleckte" und werden auf der 6,5 Kilometer langen Strecke ihr musikalisches Können unter Beweis stellen und vielleicht sogar in die Kamera winken. Wer "live" dabei sein möchte, muss daher am Sonntag nur das Fernsehgerät einschalten. Ab 13 Uhr wird das närrische Spektakel im NDR übertragen.