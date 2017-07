Sänger gehen auf die Reise

Gesangverein Wischhafen heißt jetzt „Chor Wischhafen von 1921 e.V.“



Der Gesangverein Wischhafen von 1921 e.V. hat einen neuen Namen und heißt seit einigen Wochen „Chor Wischhafen von 1921 e.V.“ „Wir haben uns ein bisschen modernisiert“, erklärt erste Vorsitzende Brigitte Woetzel mit einem Augenzwinkern, „wer geht denn heute noch zum Gesangverein. Jeder sagt, ich gehe zur Chorprobe.“ Nur das 1921 wollten die Sänger nicht weglassen. „Schließlich ist es schon etwas Besonderes, dass es uns schon bald 100 Jahre gibt“, erklärt Schriftführer Helga Rüther.Der vierstimmige Chor hat ein breites Repertoire an musikalische Stücken, zu denen klassische Lieder und Gospelsongs genauso zählen wie plattdeutsche, hochdeutsche und internationale Volkslieder. „In unserer Kirche in Hamelwörden singen wir besonders gerne, weil die Akkustik so toll ist“, schwärmt die Vorsitzende. Doch auch die Besuche anderer Chöre oder die Auftritte im Seniorenheim in Freiburg gehören jedes Jahr zum Programm der Gruppe.Die 29 aktiven Sänger bereiten sich zur Zeit mit Chorleiterin Cornelia Recht aus Cuxhaven auf eine ganz besondere Reise vor. Am Donnerstag, 7. September, wird der Chor um 19 Uhr im Autohaus Karl Meyer in Wischhafen, Stader Straße 55, gesanglich die Koffer packen und über Finnland und Kroation nach Frankreich und Irland reisen, um schließlich auch die Heimat zu besingen. „Darauf freuen wir uns schon sehr“, erklärt Brigtte Woetzel. Bereits vor drei Jahren hat der Chor im Karl-Meyer-Haus ein „Sommerfest“ gefeiert. „Das hat uns und den Gästen richtig Spaß gemacht“, erinnert sich Helga Rüther.Der Chor nimmt gerne noch weitere Sänger mit auf die Reise. Nach der Sommerpause beginnt die wöchentliche Probe am Montag, 14. August, um 17.30 Uhr im Gemeindehaus in Hamelwörden. „Wir freuen uns über jeden neuen Sänger“, erklärt Brigitte Woetzel und verspricht: "Wir sind eine ganz unkomplizierte und fröhliche Gruppe".