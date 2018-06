Schützenfest in Freiburg: Jeden Tag Tanz im Festzelt

Die Freiburger Schützengilde lädt zum abwechslungsreichen Festwochenende ein



sb. Freiburg. In Freiburg an der Elbe wird am kommenden Wochenende das beliebte Schützenfest gefeiert. Von Freitag bis Sonntag, 22. und 24. Juni, geht es auf dem Festplatz rund. Das Programm auf einen Blick:



Freitag, 22. Juni

17 Uhr: Abgabe der Böllerschüsse auf dem Bürgermeister-Schild-Platz (Fleckenplatz) und Antreten. Abmarsch zum Kommandeur und zu den Fahnen. Weitermarsch zum König Christian von Holt, Hauptstraße (Rathaus), mit der Aufnahme weiterer Würdenträger. Weitermarsch zum Gildeältesten Helmut Hatecke in die Schallstraße. Weitermarsch zur Jungschützenkönigin Annika Meyburg in die Feldstraße. Weitermarsch zum Jubilar Ralf Schnack, Drosselweg. Weitermarsch zur Kirche

19 Uhr: Festgottesdienst mit Kranzniederlegung

19.45 Uhr: Weitermarsch zum Festplatz

20 Uhr: Kommersabend für jedermann im Festzelt. Unterhaltung durch die Freiburger Blasmusik und das Trommler- und Pfeifercorps

22 Uhr: Zeltparty für jedermann mit DJ Anja. Eintritt frei



Samstag, 23. Juni

9 Uhr: Antreten auf dem Bürgermeister-Schild-Platz (Fleckenplatz). Abmarsch zur Gildebesten Gertrud Duden, Neuensteden. Weitermarsch zum Gildekönig Christian von Holt, Hauptstraße (Rathaus)

10.30 Uhr: Abfahrt zum Seniorenheim

11.20 Uhr: Abmarsch zum Schützenfrühstück ins Festzelt. Kosten: 10 Euro pro Person inklusive Getränke

13 Uhr: Aufnahme des Kinderzuges auf dem Festplatz. Abmarsch zu den Kindermajestäten bei Familie Harrjus im Fasanenweg

14 Uhr: Abmarsch zum Festplatz

14.30 Uhr: Beginn des Königsschießens. Kaffeetafel mit den Senioren im Festzelt. Kinderprogramm mit dem Motto "Piraten". Vogelstechen, Lasergewehrschießen

16.30 Uhr: Ende des Königsschießens. Im Anschluss Umschießen

17 Uhr: Proklamation der Kindermajestäten und Preisträger im Festzelt

20 Uhr: Einmarsch der Würdenträger 2017 ins Festzelt

21 Uhr: Proklamation der neuen Würdenträger im Festzelt. Anschließend Tanz im Festzelt mit "Udo's Tanzband". Eintritt: 6 Euro



Sonntag, 24. Juni

12.30 Uhr: Antreten mit den Gästen auf dem Bürgermeister-Schild-Platz (Fleckenplatz). Abmarsch zu den neuen Majestäten. Halt beim neuen König

14 Uhr: Schießen auf allen Ständen

14.30 Uhr: Gemeinsamer Umtrunk. Vorstellung der neuen Majestäten und Grußworte der Gäste

16 Uhr: Zeltparty mit DJ Anja. Eintritt frei

17 Uhr: Proklamation "Gästepokal" im Festzelt. Ausklang des Schützenfestes