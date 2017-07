Schützenfest in Schüttdamm-Isensee

Ein Schützenfest für Frühaufsteher

Der Wecker wird für Meik Schmidt (42) aus Schüttdamm-Isensee am kommenden Sonntag früh klingeln. Bereits um 6 Uhr treten die Gäste aus nah und fern an, um den noch amtierenden Schützenkönig und die Jungschützenmajestäten Nico Pingel und Milena Schmidt abzuholen.Während die Kindermajestäten am Sonntagmittag ihren großen Auftritt haben, erwartet Königin Birke Mahler (30) ihre Gäste am Montagmittag. Das große Finale folgt am Montagabend mit der Proklamation der neuen Majestäten und einem Schützenball.• 13 Uhr: Kranzbinden für den Festplatz• 19 Uhr: Probeschießen• 20 Uhr: Joppenball mit DJ Brinki• 5 Uhr: Wecken• 6 Uhr: Abholen der Könige und Empfang auswärtiger Schützen, anschließend Schießen auf allen Ständen• 13 Uhr: Abholen der Kindermajestäten• 14.30 Uhr: Schießen auf allen Ständen• 15 Uhr: Kinderkönigsschießen und Vogelstechen• 18 Uhr: Proklamation der Kindermajestäten• 20 Uhr: Festball• 21 Uhr: Ziehung der Tombolalose• 10 Uhr: Beginn des Schießens• 12.30 Uhr: Abholen der Damenkönigin• 14.30 Uhr: Schießen auf allen Ständen• 15 Uhr: Kinderpreisschießen• 17 Uhr: Schluss des Königsschießens• 18 Uhr: Ende Schießkartenverkauf• 19 Uhr: Ende des Schießens• 19 Uhr: Königsproklamation• 20 Uhr: Festball• 9 Uhr: Aufräumen auf dem Schießstand• 20 Uhr: Preisverteilung