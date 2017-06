Schützenfest in Wischhafen: Großer Festumzug am Sonntag

sb. Wischhafen. Ausgelassene Stimmung herrscht am kommenden Wochenende auf dem "Festplatz auf der Huke" an der Fährstraße in Wischhafen. Von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, lädt der örtliche Schützenverein zum Schützenfest ein. Die Party steigt bereits zum 108. Mal und das Programm verspricht angenehme Unterhaltung:



Freitag, 30. Juni

• 19 Uhr: Eröffnung des Schützenfestes im Bürgerpark durch den Spielmannszug Wischhafen. Beginn des Festbetriebs durch die Schausteller

t 20 Uhr: Zeltenbauerabend mit dem Hamelwördener Bläserchor und dem Spielmannszug Wischhafen



Samstag, 1. Juli

• 6.15 Uhr: Wecken mit anschließendem Ständchen beim König und beim Vorstand

• 8.15 Uhr: Abmarsch beim Fährhaus Grünberg

• 8.30 Uhr: Frühstück in der Festhalle

• 12.15 Uhr: Versammeln der Kinder, Jungschützen, Damen, Schützen und Musikzüge beim Fährhaus Grünberg

• 12.30 Uhr: Abmarsch zum Abholen der Majestäten

• 15 Uhr: Königsschießen, Kinderschießen, Vogelstechen und Preisschießen im Schießstand

• 17 Uhr: Proklamation der Kindermajestäten

• 19.30 Uhr: Großer Festball in der Festhalle mit der "Happy Partyband"



Sonntag, 2. Juli

• 12 Uhr: Versammeln der Schützen, Damen, Jungschützen, Kinder und Musikzüge beim Fährhaus Grünberg

• 12.15 Uhr: Abholen der Majestäten. Großer Festumzug zum Festplatz

• 14.15 Uhr: Königstafel in der Festhalle

• 15 Uhr: Preisschießen im Schießstand

• 19.30 Uhr: Großer Festball in der Festhalle mit "Udos Tanzband". Der Eintritt ist frei

• 21 Uhr: Königsproklamation



Verteilung der Preise

Die Preise aus den Schießwettbewerben werden am Freitag, 7. Juli, um 19 Uhr im Schießstand ausgegeben. Preise, die nicht abgeholt werden, werden Eigentum des Schützenvereins.