Schützenfest in Wolfsbruch: Kinder in erster Reihe

sb. Wolfsbruch. Im beschaulichen Wolfsbruch, einem Ortsteil von Wischhafen, geht es in den kommenden Tagen hoch her. Der Schützenverein "Eichel" Wolfsbruch lädt am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juli, zu seinem Schützenfest unter dem Motto "Da, wo die Kinder noch die wahren Könige sind" ein. "Der Nachwuchs steht bei uns am ersten Tag des Schützenfest, dem Samstag, im Vordergrund", sagt Vereinsvorsitzender Frank Schlichting. "Sie ermitteln ihre neuen Majestäten mit Vogelstechen und Kinderschießen. Zudem gibt es an beiden Tagen Freifahrten im Karussell und tolle Überraschungen." Das Festprogramm:



Samstag, 22. Juli

• 12.15 Uhr: Antreten auf dem Festplatz zum Festumzug

• 15 Uhr: Beginn des Schießens, Vogelstechen und Kinderschießen. Preis- und Medaillenschießen für jedermann

• 17 Uhr: Proklamation der Kindermajestäten

• 18.30 Uhr: Königsproklamation

• 20 Uhr: Festball



Sonntag, 23. Juli

• 12.15 Uhr: Antreten auf dem Festplatz zum Festumzug

• 14 Uhr: Königstafel

• 15 Uhr: Beginn des Schießens. Preis- und Medaillenschießen für jedermann

• 20 Uhr: Festball



Verteilung der Preise Die Preise von den Schießwettkämpfen werden am Donnerstag, 27. Juli, um 20 Uhr ausgegeben.