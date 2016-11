Servicehaus entsteht

Das Projekt "Bürgerservice-Haus" in der Ortsmitte von Wischhafen nimmt Fahrt auf. Wo vor zwei Jahren Milch, Brot und Süßigkeiten in den Regalen lagen, werden im kommenden Jahr Senioren und Touristen beraten.Wie das WOCHENBLATT berichtete, plant die Gemeinde Wischhafen schon seit längerem, das Gebäude des ehemaligen "Markant"-Marktes umzugestalten, um die Ortsmitte attraktiver zu gestalten. In dem einstigen Kaufmannsladen sollen neben der Postagentur auch das Seniorenbüro, das Touristik-inforamtionszentrum und eine öffentliche Toilette untergebracht werden.Der Förderbescheid das Amtes für Landentwicklung liegt jetzt vor, so dass Anfang des Monats die Bauarbeiten beginnen konnten. Dazu wurde die bereits im Gebäude vorhandene Poststelle vorübergehend in einen Nebenraum verlegt.Im Laufe des kommenden Jahres soll das Bürgerservice-Haus bezugsfertig sein.