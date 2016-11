Spendenbedarf bei Kleiderkammer

sum. Nordkehdingen. Für die Ausstattung von bedürftigen Familien ist die Kleiderkammer Nordkehdingen nach wie vor auf Sachspenden angewiesen. Ein erhöhter Bedarf besteht insbesondere bei großen Kochtöpfen und Pfannen, Mikrowellen, Backformen, Bügeleisen, Handmixern, Handtüchern, Tischdecken, Suppentellern, Wolldecken, Kinder- und Babybekleidung in allen Größen, Spielzeug (außer Plüschtieren und Gesellschaftsspielen), Herrenschuhen in kleinen Größen sowie Sportzeug für Kinder und Jugendliche.



Die Spenden können am Dienstag zwischen 9 und 11 Uhr und am Donnerstag zwischen 15 und 17 Uhr in der Kleiderkammer in Oederquart, Dorfstraße 73, abgegeben werden. Zu diesen Zeiten ist die Kleiderkammer auch telefonisch unter 04779 – 89 94 453 oder per E-Mail unter kleiderkammer@nordkehdingen.de erreichbar.