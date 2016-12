Spielmannszug mal ganz weihnachtlich

Dass Spielmannszüge mehr können, als „nur“ Schützenfest, stellte der Trommler- und Pfeifercorps Freiburg kürzlich unter Beweis. In der vollbesetzten Kirche in Oederquart bereicherten die Musiker den Adventsgottesdienst mit weihnachtlichen Stücken wie „The little drummerboy“, „Eleni“ oder „Mary boychild“ und begeisterten gemeinsam mit dem Kehdinger Kinder- und Jugendchor die Zuhörer. „Das wiederholen wir im kommenden Jahr auf jeden Fall“, erklärten Dirigent Christian von Holt und Stabführer Peer Kohlmey.