Tolles Abschlussfest mit den Jägern

Lernort Natur-Mobil besucht Kindergartenkinder in Wischhafen

Für 21 Kinder aus Wischhafen ging die Kindergartenzeit mit einem ganz besonderen Abschlussfest zu Ende. „Eine Mutter hatte die tolle Idee, die Jäger mit dem Lernort Natur-Mobil einzuladen“, erzählt Kindergartenleiterin Maria Toborg.Und so reisten die Jäger und Naturpädagogen Ulf Lorenzen, Paul Husfeldt, Peter Schneider und Hermann-August Möller mit dem mobilen "Natur-Klassenzimmer" an und erklärten den kleinen Gästen auf kindgerechte Art, welche Tiere es in der Region gibt, wo genau sie leben und was sie fressen. Die Kinder waren sichtlich interessiert, berührten vorsichtig die verschiedenen Felle und Tierpräparate und benannten alle Tiere – mit ein bisschen Hilfe – beim richtigen Namen.