Weihnachtlicher Kornspeicher

Besucher flanierten durch Freiburgs City / Budenmeile in Oederquart

Auf der Suche nach einem besonderen Geschenk zu Weihnachten waren die Besucher am vergangenen Wochenende in Freiburg genau richtig. Im gemütlichen und warmen Kornspeicher gab es für jeden Geschmack etwas. Während im Erdgeschoss kulinarische Leckereien auf die Gäste warteten, zeigten zahlreiche Hobbykünstler und Kunsthandwerker ihr Können in den oberen beiden Etagen. Für die Dame gab es außergewöhnliche Hüte, für die Herren praktische Silvesterkerzen und auf die jüngsten Besucher warteten schon die Hosentaschenhamster.Bereits am Freitagabend öffneten zahlreichen Geschäfte im Flecken-Ortskern ihre Türen für die Kunden und hielten neben einem vielfältigen Angebot, das über tolle Wolle und hilfreichen Haushaltsartikeln reichte, Punsch oder leckere selbstgebackene Kekse bereit. Auch der Weihnachtsmarkt in Oederquart lockte wieder viele Besucher an.