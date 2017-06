Freiburg (Elbe): Rathaus |

sum. Freiburg. Zu einer Besichtigung der Straßen in Freiburg macht sich der Gemeinderat am Mittwoch, 14. Juni, auf. Treffpunkt ist um 19.15 Uhr am Hafen. Um 20 Uhr folgt die Sitzung des Fleckenrates im Rathaus, in der zu der Beleuchtung in der Bücherei und zu einer Fusion in Nordkehdingen getagt wird.