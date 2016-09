Der Samtgemeinderat tagt in Balje

Balje: Armer Ritter |

sum. Nordkehdingen. Mit der Mitgliedschaft im Verein Verkehrswacht Stade und den Änderungen der Flächennutzungspläne für die Windparkanlagen in Wetterdeich und Hollerdeich beschäftigt sich der Rat der Samtgemeinde Nordkehdingen am Donnerstag, 29. September. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr und findet im Restaurant "Armer Ritter" in Balje, Süderdeich-West 16, statt.