Dorferneuerung und Kindergartengebühren

sum. Krummendeich. Für die Sitzung am Mittwoch, 7. Dezember, um 19.30 Uhr, in der Freizeitanlage Krummendeich, Osterwechtern 57, steht neben der Dorferneuerung auch die Änderung der Gebührensatzung für den Kindergarten und der Jahresabeschluss 2015 auf der Tagesordnung des Rates der Gemeinde Krummendeich in Nordkehdingen.