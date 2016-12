Ehrungen im Kornspeicher

Im feierlichen Rahmen bei Kaffee und Kuchen ehrte die SPD Nordkehdingen kürzlich im Historischen Kornspeicher Freiburg insgesamt acht langjährige Mitglieder.Mit 40 Jahren hält der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Jörg Petersen aus Freiburg dem Verein am längsten die Treue. Er berichtete in einem spannenden Kurzbericht insbesondere über seine Begegnung mit dem russischen Botschafter Wladimir Michailowitsch Grini in Berlin.Jenny von Blücher, Ursula Petersen, Lothar Bahr, Jörg Gabriel und Horst Rinne wurden für ihre 25-jährige sowie Martina Pfaffenberger und Jonny Röndigs für eine 10-jährige SPD-Mitgliedschaft geehrt.Bundestagsabgeordneter Lars Klingbeil ließ es sich nicht nehmen, die Ehrungen persönlich zu übernehmen und während der Veranstaltung über die Auswirkungen des demografischen Wandels im ländlichen Raum aus Sicht der Bundespartei zu berichten.