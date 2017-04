Frühschoppen in Krummendeich

Krummendeich: Freizeitanlage |

sum. Krummendeich. Zu einem politischen Frühschoppen lädt Ratsherr Mario Hointza (SPD) am morgigen Sonntag, 30. April, ein. Ab 11 Uhr will er in der Freizeitanlage Krummendeich, Osterwechtern 57, gemeinsam mit den Bürgern aktuelle Probleme erörtern und neue Ideen für die Zukunft der Region entwickeln.