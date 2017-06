Gemeinsame Sitzung

Krummendeich: Freizeitanlage |

sum. Krummendeich. Die Räte der Nordkehdinger Gemeinden Krummendeich und Oederquart treffen sich am Mittwoch, 7. Juni, um 19.30 Uhr, in der Freizeitanlage Krummendeich, Osterwechtern 57, um gemeinsam die Straßenbeleuchtung im Rahmen der Dorferneuerung zu erörtern. Die Realsteuerhebesätze und die Kommunalfusion sind weitere Themen des Gemeinderates in Krummendeich.