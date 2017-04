Investitionen in Nordkehdingen

Freiburg (Elbe): Rathaus |

sum. Freiburg. Der Planungs- und Bauausschuss der Samtgemeinde Nordkehdingen wird am Donnerstag, 4. Mai, über die zahlreichen Investitions- und Planungsprojekte im Samtgemeindegebiet berichten. Die politische Sitzung beginnt um 18 Uhr und findet im Rathaus in Freiburg an der Hauptstraße 31 statt.