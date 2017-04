Ortsbesichtigung in Wischhafen

Wischhafen: Feuerwehrgerätehaus |

sum. Wischhafen. Der Gemeinderat Wischhafen wird am Montag, 24. April, die Gemeindestraßen besichtigen. Um 16 Uhr startet die Tour am Feuerwehrhaus, Ziegelstraße 16. Anschließend wird über die Straßenbeleuchtung, Tempo 30 in der Gartenstraße und den Bebauungsplan "Erweiterung Hüttenweg" beraten.