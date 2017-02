Schuleinzugsbezirke und Flüchtlingssituation

Freiburg (Elbe): Oberschule Nordkehdingen |

sum. Nordkehdingen. Auf der Sitzung des Schul- und Sportauschusses des Samtgemeinderates Nordkehdingen am Donnerstag, 9. Februar, um 19 Uhr, in der Mensa des Schulzentrums in Freiburg, Allwördener Straße, werden die Schulleiter und Schulsozialpädagogen zu Wort kommen. Die Situation der Flüchtlinge und die Schuleinzugsbezirke sind weitere Themen.