Sitzungsmarathon in Nordkehdingen

sum. Nordkehdingen. Nächste Woche findet in Nordkehdingen ein Sitzungsmarathon statt. Den Anfang macht der Bauauschuss in Wischhafen, der am Montag, 30. Januar, 18 Uhr, im Feuerwehrgerätehaus tagt.



Am Dienstag, 31. Januar, folgt die Sitzung des Rates der Gemeinde Flecken Freiburg, Um 19.30 Uhr werden im Rathaus unter anderem der Haushalt, der Kindergartenbedarf und mögliche Auszeichnungen erörtert.



Nur einen Tag später, am Mittwoch, 1. Februar, kommt der Gemeinderat in Balje um 19.30 Uhr im Restaurant Armer Ritter zusammen, um den Haushaltsplan und das Baugebiet Faulenhofe zu erörtern.



Zu guter Letzt folgt die Sitzung des Bau- und Wegeausschusses der Samtgemeinde Nordkehdingen am Donnerstag, 2. Februar, um 18 Uhr im des Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen das Feuerwerk zum Jahreswechsel, die Bereisung von Straßen und Einrichtungen sowie das Forum Energiewende.

Das Landschaftsschutzgebiet Kehdinger Marsch wird Thema in allen Sitzungen sein.