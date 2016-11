Wahl des Ratsvorsitzenden

Freiburg (Elbe): Gut Schöneworth |

sum. Nordkehdingen. Nach der Kommunalwahl am 11. September findet am Donnerstag, 3. November die erste Sitzung des neuen Rates der Samtgemeinde Nordkehdingen statt. Um 19.30 Uhr werden im Restaurant "Gut Schöneworth" in Freiburg, Landesbrücker Straße 42, unter anderem die Ausschüsse gebildet, der Ratsvorsitzende gewählt und die Fraktionen und Gruppen bekanntgegeben.