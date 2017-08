13. Lichterfest in Freiburg

Livemusik im Fackelschein am historischen Kornspeicher

Windlichter und Fackeln, Livemusik und Gaumenfreuden sowie nette Gespräche mit Freunden und Nachbarn sind das Motto des 13. Lichterfestes am Historischen Kornspeicher in Freiburg/Elbe am Samstag, 5. August. Los geht es um 18 Uhr. Gastgeber ist der Förderverein Historischer Kornspeicher.Wie gewohnt, gibt es reichlich zu essen und zu trinken, und das zu erschwinglichen Preisen. Fleisch vom Grill, Spanferkel, Salate, Bier vom Fass und ein kleines Sortiment erlesener Weine sollen dafür sorgen, dass niemand das Fest hungrig und durstig verlassen muss. Mit einsetzender Dunkelheit bereiten Windlichter, Kerzen und Fackeln eine gemütliche Stimmung.Auf der Bühne steht - fast schon traditionell – die Band "The Three Of Us" und wird mit ihrer Musik für schnippende Finger und im Takt wippende Füße sorgen. "The Three Of Us" präsentieren ausgewählte Songs aus der Geschichte der Westcoast-Musik, des Folkrock, des Blues und des Soul, streuen aber auch immer wieder eigene Kompositionen ein. Und das schon seit Jahrzehnten in unveränderter Form. Seit Anfang der Neunziger spielen Frauke Buhmann (Gesang), Andreas Augspols (Bass, Gitarre, Gesang) und Thomas Pröfener (Gitarre, Piano, Banjo, Harp, Gesang) zusammen. Seit 1998 ist Franz Pröfener mit Percussion dabei und komplettiert den sehr ansprechenden Harmoniegesang - sicher ein Markenzeichen des Quartetts. Exzellente Unterhaltung ist garantiert.Für den Besuch des Lichterfestes wird kein Eintritt genommen. Allerdings wird während der Veranstaltung eine Spendensammlung zur Deckung der Unkosten durchgeführt. Alle Helferinnen und Helfer sind ehrenamtlich tätig. Eventuelle Überschüssewerden für den Kulturbetrieb des Speichers genutzt.Samstag, 5. August, 18 UhrElbstraße 2 in Freiburg/ElbeEintritt frei