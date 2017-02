Afrikanisches Konzert mit dem Chor Wiepenkathen in Freiburg

bo. Freiburg. Mit seinem afrikanischen Liederprogramm ist der Chor Wiepenkathen am Sonntag, 26. Februar, zu Gast in Freiburg. Die Sängerinnen und Sänger möchten mit ihrem Konzert um 16 Uhr in der St. Wulphardi-Kirche, Hauptstraße 26, "warme Klänge in die kalte Jahreszeit" bringen. Unter Leitung von Harald Winter lassen sie Lieder aus Südafrika, Tansania und Namibia in Originalsprache erklingen. Der Chor wird an Gitarre und Trommeln begleitet.

Heiter stimmende Lieder hat auch der musikalische Nachwuchs im Gepäck. Der Kinder- und Jugendchor "Regenbogen" singt unter Leitung von Ivy Hübner-Myska.

Das Afrika-Konzert im Januar in der St. Mauritius-Kirche in Hollern war ein so großer Erfolg und hat so viel Freude gebracht, dass der Chor beschloss, mit dem Programm ein weiteres Mal aufzutreten und ein Gastspiel in Freiburg zu geben.

• Der Eintritt ist frei. Über Spenden würden sich beide Chöre freuen.