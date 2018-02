Bernstein im Natureum in Balje schleifen

Balje: Natureum Niederelbe |

bo. Balje. Bernsteinschmuck hat eine lange Tradition, einige Funde stammen bereits aus der Steinzeit. Bis heute hat das "Gold der Küste" nichts von seiner Faszination verloren. Am Sonntag, 4. März, haben Besucher die Möglichkeit, im Natureum Niederelbe in Balje zwischen 13 und 16 Uhr ein individuelles Schmuckstück aus Bernstein selbst anzufertigen. Rohlinge können für 3,50 bis 5 Euro vor Ort erworben werden.

Die Mitmachaktion bildet den Auftakt der Bernstein-Saison im Natureum: Bis November steht an jedem ersten Sonntag im Monat Bernsteinschleifen auf dem Programm.

• Eintritt: 6 Euro (ermäßigt 4 Euro); geöffnet Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr.